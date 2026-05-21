Gold by Gold, de l'or en barre : levée de fonds et nouvelle stratégie de réserves

(Zonebourse.com) - Double actualité hier pour Gold By Gold, groupe français indépendant présent sur toute la chaîne d'approvisionnement de l'or et des métaux précieux : depuis la sortie de mine jusqu'à leur affinage, leur revente et, depuis 2026, leur mise en réserves. Dans le cadre d'un déjeuner de presse organisé la veille, il est revenu sur le lancement de son augmentation de capital de 1,3 million d'euros, ouverte à tous les investisseurs, destinée à l'acquisition de réserves d'or. En parallèle, la société a annoncé la création d'une nouvelle division : Réserves d'Or. Précisions.

Fondé en 1992, Gold by Gold est un groupe actif dans le négoce international d'or entre des mines et collecteurs d'or basés en Amérique du Sud et l'Europe et dans l'affinage de l'or pour compte propre et pour des acteurs de l'industrie bijoutière. Patrick Schein en est le fondateur et le président-directeur général.

Modalités de l'opération d'augmentation de capital

Dans le détail, cette levée de fonds, avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), propose un prix de souscription de 3,80 EUR par titre, soit une décote faciale de 15% par rapport au cours de clôture de l'action précédant la fixation du prix de l'émission (4,46 EUR le 8 mai 2026). La parité est de 8 DPS qui donnent droit de souscrire à 1 action nouvelle.

Le produit net de l'augmentation de capital sera intégralement affecté à l'acquisition et à la conservation d'or physique responsable dans le cadre de la nouvelle division Réserves d'Or, complétant les divisions historiques Négoce d'or et Affinage.

Cette opération, dont la souscription se déroule depuis le 18 mai jusqu'au 5 juin 2026, marque une étape structurante dans le développement de Gold by Gold avec la création de cette troisième division. Elle est destinée à acquérir, conserver et faire croître à l'actif de la société, une réserve d'or physique responsable dans une logique de détention patrimoniale à long terme .

Interrogé par Zonebourse.com hier sur la variation positive du cours de mercredi ( 4,26% à 4,9 EUR) et sa hausse de 59,09% depuis le 1er janvier 2026 (ndlr : en date du 21 mai), Gold By Gold la justifie par l'impact de cette augmentation de capital : "Sans vouloir faire de la surcommunication, cette opération lancée remet un coup de projecteur sur la société. Certains la découvrent à cette occasion. Et effectivement, on suit le cours de bourse de près chaque jour avec le PDG de Gold by Gold. Au fixing, nous étions à 4,90 EUR pour un prix d'opération à 3,80 EUR. Nous sommes donc 1,10 EUR au-dessus du prix de l'augmentation de capital annoncée il y a dix jours, et ce malgré le détachement du DPS entre-temps. Il y a clairement un phénomène de redécouverte de la valeur par les investisseurs".

Gold by Gold est un des rares groupes aurifères cotés en Bourse aux côtés de géants comme Barrick Mining Corp (Canada), Newmont Corporation (Etats-Unis) ou Agnico Eagle Mines (Canada).

Le PDG a ensuite répondu à notre question sur l'impact des tensions géopolitiques actuelles au Moyen-Orient pour expliquer la volatilité du titre Gold by Gold.

Le dirigeant liste trois grands facteurs qui expliquent ces variations de l'action Gold by Gold : "le premier est la corrélation historique : le titre suit fidèlement les cycles de hausse ou de baisse du cours de l'or. Le second est l'effet de valorisation en 2025 : la hausse de l'or l'année dernière a mécaniquement valorisé notre stock-outil , dopant nos marges et nos profits. Le troisième réside dans la stratégie de réserve d'or. En s'inspirant du modèle d'accumulation du Bitcoin popularisé par des entreprises comme MicroStrategy, nous considérons l'or comme la réserve de valeur ultime. Ainsi, le produit net de notre augmentation de capital (entre 1,3 et 1,5 MEUR) sera intégralement alloué à l'achat d'or physique. Bien que cette opération soit dilutive à court terme pour les actionnaires (dont moi-même), elle crée de la valeur patrimoniale en adossant l'entreprise à un actif tangible et crédible".

Sur 10 ans, le cours de l'or a grimpé de 257%. Sur la même période, celui de Gold by Gold a bondi de 163%. Sur un an, le cours de ce métal précieux jaune a progressé de 37% contre 31% pour l'action Gold by Gold. Le titre reste cependant en baisse par rapport à son prix d'introduction en Bourse (6-7 EUR). Après 10h, d'ailleurs, le cours de ce métal recule de 0,31% à 4 531,24 USD l'once.

La division Réserves d'Or

Patrick Schein se penche ensuite sur la création de la division Réserves d'Or : "avec cette division, Gold by Gold franchit une étape importante de son développement. Après plus de trente ans consacrés au négoce et à l'affinage d'or responsable, le groupe aurifère étend son activité à la constitution et à la conservation, dans la durée, de réserves d'or physique responsable au bilan de la société".

A travers cette division, la société française vise à faciliter aux investisseurs l'accès à l'or physique via ses actions éligibles aux PEA et PEA PME-ETI, avec toutes les garanties de transparence et de responsabilité d'un groupe coté sur Euronext Growth à Paris depuis 2012.

Gold by Gold attire l'attention des investisseurs sur le fait que l'acquisition de DPS sur le marché n'est possible qu'à travers un compte-titres ordinaire. Les actions issues de l'exercice de ces DPS ne pourraient alors être détenues que sur ce même compte-titres

A ce jour, ni l'or physique ni les ETF (Exchange-Traded Fund ou fonds indiciel) adossés à l'or ne sont éligibles aux PEA et PEA PME-ETI.

Complémentaire à ses activités historiques de négoce et d'affinage, cette nouvelle division a pour mission d'accumuler de l'or physique de façon régulière et structurée, en s'appuyant sur l'expertise et les réseaux de la société au sein de la filière.

Une démarche responsable ( crédits Fairmined )

Gold by Gold entend ainsi bâtir des réserves stratégiques d'or physique responsable, destinées à une détention patrimoniale de long terme, faisant de l'or le socle de la préservation du patrimoine de ses actionnaires .

Trois piliers en garantissent la solidité :

- or de qualité institutionnelle

- or sécurisé

- or responsable crédits Fairmined

Concernant le premier, les réserves d'or de Gold by Gold sont uniquement constituées de lingots certifiés par des affineurs référencés sur la "Good Delivery List" de la London Bullion Market Association (LBMA), référence mondiale du marché de l'or, garantissant la qualité et l'authenticité de chaque barre et lingot. Ce standard international confère à ces réserves d'or une liquidité totale sur les marchés mondiaux.

Pour le deuxième, les réserves d'or de Gold by Gold sont conservées en France dans des coffres sécurisés gérés par des tiers professionnels spécialisés dans la conservation de valeurs et d'objets précieux, selon les standards de sécurité les plus élevés du secteur.

Pour le troisième, à chaque gramme d'or conservé dans ses réserves, le groupe aurifère associe un crédit Fairmined qui verse une prime directe aux mines artisanales, auditées régulièrement et certifiées, en reconnaissance de leurs pratiques d'extraction responsables, traçables et équitables. Ce système permet à des entreprises de financer et de soutenir des mines artisanales responsables, sans avoir besoin de manipuler physiquement cet or équitable dans leur propre chaîne de fabrication.

Fonctionnant comme des certificats d'électricité renouvelable ou des crédits carbone, ces crédits financent directement les mines certifiées Fairmined. Ce n'est pas l'or lui-même qui est certifié, mais la mine certifiée qui le produit qui est récompensée. Le coût par Crédit Fairmined est équivalent à environ 1% de la valeur de l'or sous-jacent acquis.

L'Alliance for Responsible Mining (ARM) est à l'origine du standard Fairmined qui certifie les mines artisanales et à petite échelle appliquant des pratiques sociales et environnementales.

Un marché de l'or très haussier

En amont de l'annonce de cette augmentation de capital, Gold by Gold est revenu aussi sur sa publication de ses résultats robustes sur l'exercice 2025, publiés fin avril dernier. Sur cette performance annuelle, le chiffre d'affaires a bondi de 131% sur un an à 31,565 MEUR, porté par l'accroissement des volumes d'or négociés et la hausse des cours de l'or. La division Négoce & Affinage* a traité 300 kg d'or en 2025 (vs. 162 kg en 2024), soit une hausse des volumes de 85%, provenant exclusivement de sa filiale Gold by Gold Colombia.

*Négoce : Gold by Gold intervient comme "agrégateur" d'or primaire auprès de mines artisanales, principalement en Colombie.

* Affinage : Gold by Gold affine l'or ainsi que d'autres métaux précieux pour son propre compte : or existant (retraitement de bijoux d'occasion), or issu de l'extraction minière responsable (Or Fairmined).

Ces exportations d'or se sont déroulées dans un contexte de marché de l'or fortement porteur l'an dernier, avec une progression de 51% du prix moyen de l'or exprimé en euro en 2025 qui fait suite à une hausse de 23% sur l'année 2024 (106 828 EUR de prix moyen par kilogramme en 2025 vs. 70 909 EUR de prix moyen par kilogramme en 2024, selon le World Gold Council).

Au 29 avril 2026, le prix de l'or s'élevait à 124 424 EUR par kilogramme soit une hausse de 5% par rapport au cours de clôture de l'or du 31 décembre 2025 (118 005 EUR par kilogramme) (source : cours de fixing AM du LBMA - London Bullion Market Association).

La marge brute s'est élevée à 2,217 MEUR, loin des 953 000 EUR enregistrés en 2024. Enfin, le résultat net part du groupe a atteint 1,222 MEUR, contre 36 000 EUR un an plus tôt, soit une marge nette de 3,9%.

Du fait de la progression de l'activité de Négoce et de la hausse des cours de l'or, les stocks s'établissaient à un niveau de 3,8 MEUR en fin d'exercice, contre 2,6 MEUR au 30 juin 2025 et 2,3 MEUR fin 2024. La trésorerie disponible était de 1 MEUR à fin décembre et les dettes financières ont continué de diminuer, s'élevant désormais à 31 000 EUR, constituées d'un prêt garanti par l'Etat (PGE).

A fin 2025, la société bénéficiait ainsi d'une trésorerie nette positive confortable de 900 000 EUR. Gold by Gold proposera à la prochaine assemblée générale des actionnaires le versement d'un dividende de 0,04 EUR par action au titre de l'exercice 2025, en augmentation de 33% en glissement annuel (0,03 EUR au titre de 2024).

Horizon prudent et vision d'avenir

Concernant ses perspectives, Gold by Gold ne communique aucun objectif financier mais se dit confiant pour l'année 2026 en cours, estimant que le marché de l'or est particulièrement volatil en 2026, face aux tensions géopolitiques et des politiques de réserve mises en oeuvre par les grandes banques centrales et par souci de prudence face à la volatilité inhérente des marchés.

La société va poursuivre le développement de ses activités de Négoce d'or à partir de sa base colombienne.

Patrick Schein partage ensuite sa vision à long terme sur le marché et le cours de l'or s'appuyant, premièrement, sur le livre blanc du Conseil Mondial de l'Or (World Gold Council) intitulé "Gold as a service". L'objectif est d'appliquer à l'or physique les technologies inspirées des cryptomonnaies, sans pour autant le dématérialiser.

Il explique que le Conseil Mondial de l'Or (soutenu par les plus grands producteurs miniers et banques de marché, et adossé au plus gros ETF d'or physique mondial) souhaite créer une réserve d'or physique centralisée, tracée et liquide . Cette infrastructure permettra aux banques, néobanques et acteurs de la crypto de proposer de l'or à leurs clients. Les transactions de gré à gré (d'un utilisateur à un autre, ou d'une plateforme à une autre) se feront instantanément sans obligation de vendre l'actif. Cet or centralisé pourra alors servir de garantie pour obtenir des lignes de crédit (type crédit Lombard), permettant de lever des fonds.

De surcroît, le dirigeant affirme qu'aujourd'hui, l'or est un actif très cloisonné. Si un utilisateur possède de l'or chez Revolut, par exemple, et souhaite le transférer chez Wise, il est contraint de le vendre sur la première plateforme pour le racheter sur la seconde. De plus, l'achat d'or physique reste un processus lourd (déplacement en officine, livraison sécurisée, etc.).

Pour Patrick Schein, l'enjeu à terme est de créer la "cryptomonnaie ultime". "Contrairement au Bitcoin basé sur un algorithme, cette monnaie parallèle sera intégralement adossée à de l'or physique institutionnalisé par le marché de Londres. Si ce modèle s'impose en marque blanche auprès des intermédiaires financiers, l'or redeviendra une monnaie d'échange mondiale , provoquant un choc de demande massif, totalement déconnecté de la bijouterie ou des achats classiques des banques centrales. "C'est ce potentiel de valorisation qui a motivé la création de notre division "Réserve d'or", relève t-il.

Le PDG conclut en rappelant que "les prévisions de marché restent extrêmement orientées à la hausse" : Goldman Sachs a récemment ajusté ses objectifs et anticipe une once d'or à 5 400 USD d'ici la fin de l'année, soit un potentiel de hausse de 15 à 20%.

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