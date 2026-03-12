goeasy continue de s'effondrer après des abandons de créances et des dépréciations d'actifs qui ont provoqué une forte baisse des cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mars - ** Les actions du prêteur à la consommation non conventionnel goeasy GSY.TO accentuent la perte des séances précédentes et chutent de 7,5 % à 37,6 $CAN

** L'action a chuté de 16 % mercredi, après avoir perdu plus de la moitié de sa valeur au cours de la séance de mardi , suite à la radiation d'environ 178 millions de dollars canadiens (130,82 millions de dollars) et aux dépréciations liées à son unité LendCare

** "Nous considérons ce développement comme clairement négatif pour les perspectives financières à court terme et comme un coup dur pour la crédibilité de la direction et le sentiment des investisseurs", déclare la Banque Scotia

** La société de courtage estime que la reprise complète prendra probablement du temps, mais ajoute que le pire est désormais derrière elle

** Les analystes de RBC Capital Markets estiment que "si l'obtention d'un allègement des clauses restrictives de la part des prêteurs offre un répit à court terme, la voie à suivre est difficile étant donné que les agences de notation sont susceptibles d'abaisser la note de la dette de l'entreprise"

** Sept analystes sur dix considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat" et trois comme un "maintien"; leur objectif de cours médian est de 66 $CAN - données compilées par LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, GSY a baissé de 71 % depuis le début de l'année

(1 $ = 1,3606 dollar canadien)