GoDaddy prévoit un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations grâce à son offensive dans le domaine de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

GoDaddy GDDY.N a annoncé jeudi des prévisions de chiffre d'affaires trimestriel supérieures aux estimations, misant sur ses outils d'intelligence artificielle pour attirer davantage de petites entreprises sur sa plateforme.

Les actions de la société basée à Tempe, en Arizona, ont progressé de plus de 4% après la clôture.

La société d'hébergement web a déployé une suite de fonctionnalités d'IA conçues pour aider les petites et moyennes entreprises à développer et à gérer leur présence numérique plus efficacement.

* La plateforme Airo.ai de GoDaddy, lancée en version bêta l'année dernière avec cinq agents IA, s'est rapidement développée pour en compter plus d'une vingtaine, prenant en charge des tâches allant de la création de logos aux campagnes marketing.

* “Alors que nous continuons à fournir des solutions tout-en-un à nos clients micro-entreprises, nous menons nos activités avec rigueur et générons un flux de trésorerie disponible croissant”, a déclaré Mark McCaffrey, directeur financier.

* La société prévoit un chiffre d'affaires compris entre 1,29 et 1,31 milliard de dollars pour le deuxième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 1,29 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* GoDaddy a annoncé un chiffre d'affaires de 1,27 milliard de dollars au premier trimestre, dépassant les estimations de 1,26 milliard de dollars. Le bénéfice a reculé de 2% à 214,6 millions de dollars.