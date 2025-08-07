GoDaddy dépasse légèrement les estimations de revenus trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

GoDaddy GDDY.N a légèrement dépassé les attentes de Wall Street pour son chiffre d'affaires du deuxième trimestre jeudi, grâce à une demande soutenue pour ses services d'hébergement Internet.

Cependant, les actions de la société ont chuté d'environ 4 % dans les échanges prolongés. Les prévisions de revenus pour le troisième trimestre sont conformes aux attentes des analystes.

La société a également déclaré qu'elle ne fonctionnerait plus en tant que fournisseur de services d'enregistrement pour le domaine de niveau.CO à partir du quatrième trimestre, et qu'elle resterait à la place un simple distributeur du domaine.

Cela devrait avoir un impact sur les réservations et les revenus de 50 points de base, principalement au quatrième trimestre, a déclaré la société.

L'intégration de l'intelligence artificielle par GoDaddy a contribué à attirer davantage d'entreprises vers ses services, car elles recherchent des outils d'intelligence artificielle pour développer leur empreinte numérique.

La société, qui s'adresse principalement aux petites et moyennes entreprises, a vu son action chuter de plus de 21 % depuis le début de l'année, après une hausse de près de 86 % en 2024, les investisseurs misant sur le lancement de nouveaux produits pour stimuler la croissance.

GoDaddy a déclaré un chiffre d'affaires de 1,22 milliard de dollars au deuxième trimestre, soit un peu plus que les estimations de 1,21 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société prévoit un chiffre d'affaires au troisième trimestre compris entre 1,22 et 1,24 milliard de dollars, ce qui correspond au point médian des attentes des analystes.

Elle a relevé la limite inférieure de ses prévisions de recettes annuelles de 4,86 milliards de dollars à 4,89 milliards de dollars, tout en maintenant la limite supérieure à 4,94 milliards de dollars.