GoDaddy condamné à 170 millions de dollars pour violation de brevet sur une technologie de conception web

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Blake Brittain

Le bureau d'enregistrement de domaines Internet GoDaddy GDDY.N doit 170 millions de dollars à un détenteur de brevet pour avoir violé ses droits en matière de technologie de création de sites web, a déclaré un jury fédéral du Delaware dans un verdict rendu public vendredi.

Le jury a donné raison à Express Mobile en affirmant que les outils de conception de sites web de GoDaddy enfreignaient deux de ses brevets.

GoDaddy a déclaré dans un communiqué qu'il n'était pas d'accord avec le verdict et qu'il le combattrait "vigoureusement devant le tribunal de district et en appel, si nécessaire." Jay Nuttall, avocat d'Express Mobile, a qualifié le verdict de "résultat exceptionnel pour notre client, qui confirme la valeur des brevets fondamentaux d'Express Mobile"

Express Mobile, basée à Novato, en Californie, possède des brevets couvrant la technologie Internet et mobile développée par le fondateur de la société, Steven Rempell, ancien ingénieur d'IBM. Express Mobile a intenté un procès à GoDaddy en 2019, arguant que ses outils d'utilisateur pour la construction de sites web enfreignaient les brevets d'Express Mobile liés à une technologie similaire.

GoDaddy, basé à Tempe, en Arizona, a nié les allégations et a fait valoir que les brevets n'étaient pas valides. En 2023, GoDaddy a remporté un autre procès devant jury concernant des plaintes pour contrefaçon d'Express Mobile.

Express Mobile a obtenu un verdict de 40 millions de dollars dans une affaire similaire contre la plateforme de commerce électronique Shopify en 2022. Shopify a convaincu un juge fédéral du Delaware d'annuler le verdict l'année dernière.