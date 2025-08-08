GoDaddy chute après avoir annoncé une baisse de son chiffre d'affaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 août - ** Les actions deGoDaddy GDDY.N ont baissé de 9% à 137,58 dollars, tombant à leur plus bas niveau depuis un an, après que la société Internet ait annoncé une croissance de son chiffre d'affaires trimestriel conforme aux estimations du marché ** La société prévoit une baisse de 50 points de base de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, après avoir annoncé qu'elle ne serait plus fournisseur de services d'enregistrement pour le domaine .co-level

** GDDY a atteint son niveau le plus bas depuis juin 2024 et est en passe de connaître la plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis février 2025 ** Après la cloche jeudi, GDDY a déclaré un chiffre d'affaires de 1,22 milliard de dollars pour le deuxième trimestre, en ligne avec les estimations de 1,21 milliard de dollars; le BPA ajusté de 1,41 $ a battu les attentes de Wall Street de 1,33 $, selon les données compilées par LSEG

** GDDY est maintenant en baisse de ~31%, YTD, avec le mouvement d'aujourd'hui, par rapport au Nasdaq .IXIC , qui est en hausse de ~11% au cours de la même période