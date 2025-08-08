 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
AUG 25 CAC 40 Index (10x)
7 750,50
+0,49%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

GoDaddy chute après avoir annoncé une baisse de son chiffre d'affaires
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 18:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 août - ** Les actions deGoDaddy GDDY.N ont baissé de 9% à 137,58 dollars, tombant à leur plus bas niveau depuis un an, après que la société Internet ait annoncé une croissance de son chiffre d'affaires trimestriel conforme aux estimations du marché ** La société prévoit une baisse de 50 points de base de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, après avoir annoncé qu'elle ne serait plus fournisseur de services d'enregistrement pour le domaine .co-level

** GDDY a atteint son niveau le plus bas depuis juin 2024 et est en passe de connaître la plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis février 2025 ** Après la cloche jeudi, GDDY a déclaré un chiffre d'affaires de 1,22 milliard de dollars pour le deuxième trimestre, en ligne avec les estimations de 1,21 milliard de dollars; le BPA ajusté de 1,41 $ a battu les attentes de Wall Street de 1,33 $, selon les données compilées par LSEG

** GDDY est maintenant en baisse de ~31%, YTD, avec le mouvement d'aujourd'hui, par rapport au Nasdaq .IXIC , qui est en hausse de ~11% au cours de la même période

Valeurs associées

GODADDY RG-A
136,490 USD NYSE -9,11%
NASDAQ Composite
21 430,40 Pts Index Ex +0,88%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank