GNL : Shell s'offre Pavilion Energy

(AOF) - Shell Eastern Trading, filiale de Shell a conclu un accord avec Carne Investments Pte. Ltd (filiale indirecte à 100% de la société d'investissement Temasek) pour acquérir 100% des actions de Pavilion Energy Pte. Ltd. Cette dernière est une entreprise mondiale de négoce de gaz naturel liquéfié (GNL) dont le volume d'approvisionnement contractuel est d'environ 6,5 millions de tonnes par an (mtpa). Aucun détail financier n'a été divulgué. La transaction devrait être finalisée d'ici le premier trimestre 2025, sous réserve des approbations réglementaires.