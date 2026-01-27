 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GMS dit négocier avec les USA pour acheter les navires saisis liés au Venezuela
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 15:42

par Jonathan Saul

Le spécialiste de recyclage de navires GMS, basé à Dubaï, a demandé une licence auprès des Etats-Unis pour acheter et démolir des navires saisis par le gouvernement américain et liés au commerce du pétrole vénézuélien, a déclaré à Reuters son directeur général.

L'armée et les garde-côtes américains ont saisi ces dernières semaines sept navires dans les eaux internationales qui transportaient, ou ont transporté par le passé, du pétrole vénézuélien.

Les navires vieillissants, qui font partie de ce que l'on appelle la flotte fantôme et qui n'ont généralement pas d'assurance connue ni de certificat de sécurité, présentent un risque de marée noire tant qu'ils restent sur l'eau.

Pour le fondateur et directeur général de GMS, Anil Sharma, cette flotte constitue une "bombe à retardement". Les navires en question étant sous le coup de sanctions, ils ne peuvent être recyclés que via l'obtention d'une licence, explique-t-il.

"Il faut espérer que le gouvernement (américain) accélère le processus", dit-il, précisant que des discussions ont eu lieu ces dernières semaines avec le département d'État américain.

Le Trésor américain, qui ne commente généralement pas les demandes de licence, a déclaré s'être engagé à retirer de l'eau les navires.

GMS, qui se présente comme le plus grand acheteur mondial de navires à recycler, achète des bateaux qu'il vend ensuite à des chantiers de démolition navale, notamment en Inde et au Bangladesh.

(Rédigé par Jonathan Saul et Timothy Gardner ; version française Etienne Breban ; édité par Blandine Hénault)

Etats-Unis / Iran
Venezuela

Valeurs associées

Pétrole Brent
66,09 USD Ice Europ +0,61%
Pétrole WTI
61,12 USD Ice Europ +0,53%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank