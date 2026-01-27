GMS dit négocier avec les USA pour acheter les navires saisis liés au Venezuela

par Jonathan Saul

Le spécialiste de recyclage de navires GMS, basé à Dubaï, a demandé une licence auprès des Etats-Unis pour acheter et démolir des navires saisis par le gouvernement américain et liés au commerce du pétrole vénézuélien, a déclaré à Reuters son directeur général.

L'armée et les garde-côtes américains ont saisi ces dernières semaines sept navires dans les eaux internationales qui transportaient, ou ont transporté par le passé, du pétrole vénézuélien.

Les navires vieillissants, qui font partie de ce que l'on appelle la flotte fantôme et qui n'ont généralement pas d'assurance connue ni de certificat de sécurité, présentent un risque de marée noire tant qu'ils restent sur l'eau.

Pour le fondateur et directeur général de GMS, Anil Sharma, cette flotte constitue une "bombe à retardement". Les navires en question étant sous le coup de sanctions, ils ne peuvent être recyclés que via l'obtention d'une licence, explique-t-il.

"Il faut espérer que le gouvernement (américain) accélère le processus", dit-il, précisant que des discussions ont eu lieu ces dernières semaines avec le département d'État américain.

Le Trésor américain, qui ne commente généralement pas les demandes de licence, a déclaré s'être engagé à retirer de l'eau les navires.

GMS, qui se présente comme le plus grand acheteur mondial de navires à recycler, achète des bateaux qu'il vend ensuite à des chantiers de démolition navale, notamment en Inde et au Bangladesh.

(Rédigé par Jonathan Saul et Timothy Gardner ; version française Etienne Breban ; édité par Blandine Hénault)