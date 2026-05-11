GM va supprimer certains postes dans le secteur technologique, selon Bloomberg News

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General Motors GM.N prévoit de supprimer plusieurs centaines d'emplois au sein de sa division informatique, a rapporté lundi Bloomberg News.

Cette mesure concernera environ 500 à 600 employés, selon l'article, qui cite des sources proches du dossier.

« GM est en train de transformer son organisation informatique afin de mieux positionner l'entreprise pour l'avenir. Dans le cadre de ce travail, nous avons pris la décision difficile de supprimer certains postes à l'échelle mondiale », a déclaré lundi le constructeur automobile de Detroit dans un communiqué adressé à Reuters.