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GM va investir 600 millions de dollars dans son unité sud-coréenne
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 08:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des commentaires de GM, du chef du syndicat des travailleurs et du contexte tout au long de l'article)

General Motors GM.N , qui a bénéficié en 2018 d'un plan de sauvetage du gouvernement sud-coréen pour rester dans le pays asiatique, a déclaré mercredi qu'il prévoyait d'investir 600 millions de dollars dans son unité locale pour moderniser les installations de fabrication et les produits.

Le constructeur automobile américain ajoute un investissement de 300 millions de dollars à un autre plan de dépenses de 300 millions de dollars annoncé en décembre, a-t-il précisé.

L'investissement servira à moderniser ses deux usines en Corée du Sud en adoptant les derniers modèles de presses, a précisé GM. Les fonds seront également consacrés à la mise à niveau des capacités de production, à l'amélioration de la qualité des produits et au renforcement de la compétitivité technologique pour les petits véhicules utilitaires sport dans ses usines de Corée du Sud.

L'unité coréenne est un "centre d'excellence" pour la production des petits SUV de GM, a déclaré Hector Villarreal, directeur général de GM Korea, dans un communiqué.

GM Korea a vendu 462 310 véhicules en 2025, principalement par le biais d'exportations vers les États-Unis, soit une baisse de 7,5 % par rapport à l'année précédente, en raison des droits de douane américains sur les automobiles importées.

Le plan d'investissement est positif pour les travailleurs coréens de l'entreprise, qui s'inquiètent toujours d'une éventuelle sortie de GM de Corée du Sud, a déclaré à Reuters Ahn Kyu-baek, dirigeant d'un syndicat de travailleurs.

Confronté à de faibles taux de production et à des ventes médiocres, GM a accepté un plan de sauvetage d'une valeur de 7,15 milliards de dollars de la part du gouvernement sud-coréen en 2018. Selon les termes de l'accord contraignant, GM ne peut pas se retirer de son investissement dans le pays pendant 10 ans.

"L'entreprise n'a toujours pas annoncé de plan pour produire un nouveau modèle de voitures futures, comme des véhicules électriques, dans ses deux usines en Corée du Sud au cours des dernières années", a déclaré M. Ahn.

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