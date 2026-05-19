GM va commencer à assembler les modèles Chevrolet Groove et Aveo au Mexique, marquant ainsi un tournant par rapport à la Chine

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General Motors GM.N a annoncé mardi qu'elle allait commencer à assembler les modèles Chevrolet Groove et Aveo au Mexique en vue de leur commercialisation sur le marché local, même si l'entreprise continuera à produire les pièces automobiles en Chine .

Le constructeur automobile de Détroit exportait jusqu'à présent ces véhicules et d'autres modèles vers le Mexique depuis la Chine, où ses ventes ont baissé ces dernières années. Ce projet, qui s'inscrit dans le cadre de l'investissement d'un milliard de dollars annoncé précédemment par GM dans le pays, a été dévoilé lors d'un événement en présence de la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum.

* GM commencera à assembler des véhicules localement dans son usine de Ramos Arizpe pour les vendre au Mexique en 2027, avec pour objectif de produire 80.000 véhicules par an d'ici 2030.

* L'Aveo figure parmi les meilleures ventes au Mexique et est le modèle le plus vendu de GM dans ce pays.

* GM a vendu plus de 60.000 Aveo au Mexique en 2025 et les ventes sont en passe d'établir un nouveau record cette année.

* GM produisait auparavant des véhicules électriques à l'usine de Ramos Arizpe. L'entreprise a licencié 1.900 employés de cette usine plus tôt cette année, invoquant une faible demande aux États-Unis.

* GM a annoncé l'année dernière qu'elle allait délocaliser la production du Chevrolet Blazer à essence de l'usine de Ramos vers une usine de fabrication aux États-Unis.