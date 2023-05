Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GM: une nouvelle offre dans les parcs automobiles information fournie par Cercle Finance • 11/05/2023 à 16:22









(CercleFinance.com) - GM a annoncé jeudi le lancement d'un nouvel écosystème conçu comme un 'guichet unique', avec l'objectif de regrouper tous les produits et services qu'il propose actuellement à sa clientèle d'entreprise.



La plateforme 'GM Envolve' doit notamment inclure ses activités dans la commercialisation d'accessoires et de pièces détachées, mais aussi dans les stations de recharge et les logiciels professionnels.



Cette initiative intervient alors que GM enregistre de spectaculaires résultats dans les véhicules d'affaires et commerciaux, une division qui a signé au premier trimestre sa meilleure performance depuis 2006.



Le constructeur automobile est aujourd'hui le leader du marché des parcs d'entreprise aux Etats-Unis.





