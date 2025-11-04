GM, Tesla, Toyota exhortent les États-Unis à prolonger l'accord de libre-échange USMCA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les principaux constructeurs automobiles, dont General Motors GM.N , Tesla

TSLA.O , Toyota Motor 7203.T et Ford F.N , ont exhorté l'administration Trump à prolonger un accord de libre-échange nord-américain qu'ils qualifient de crucial pour la production automobile américaine.

Les constructeurs automobiles ont fait ces commentaires dans des documents déposés auprès du bureau du représentant américain au commerce avant l'examen formel de l'accord États-Unis-Mexique-Canada en 2026, mais ils ont tous suggéré des changements.

Un groupe représentant les trois constructeurs automobiles de Detroit a déclaré que l'USMCA "permet aux constructeurs automobiles opérant aux États-Unis d'être compétitifs au niveau mondial grâce à l'intégration régionale, qui permet des gains d'efficacité" et représente "des dizaines de milliards de dollars d'économies annuelles".