 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 051,00
-0,86%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

GM, Tesla, Toyota exhortent les États-Unis à prolonger l'accord de libre-échange USMCA
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 20:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les principaux constructeurs automobiles, dont General Motors GM.N , Tesla

TSLA.O , Toyota Motor 7203.T et Ford F.N , ont exhorté l'administration Trump à prolonger un accord de libre-échange nord-américain qu'ils qualifient de crucial pour la production automobile américaine.

Les constructeurs automobiles ont fait ces commentaires dans des documents déposés auprès du bureau du représentant américain au commerce avant l'examen formel de l'accord États-Unis-Mexique-Canada en 2026, mais ils ont tous suggéré des changements.

Un groupe représentant les trois constructeurs automobiles de Detroit a déclaré que l'USMCA "permet aux constructeurs automobiles opérant aux États-Unis d'être compétitifs au niveau mondial grâce à l'intégration régionale, qui permet des gains d'efficacité" et représente "des dizaines de milliards de dollars d'économies annuelles".

Véhicules électriques

Valeurs associées

FORD MOTOR
12,790 USD NYSE -1,80%
GENERAL MOTORS
67,110 USD NYSE -1,66%
TESLA
445,3159 USD NASDAQ -2,46%
TOYOTA MOTOR
17,848 EUR Tradegate 0,00%
TOYOTA MOTOR
1 505,000 JPY LSE -48,71%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank