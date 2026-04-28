GM revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices et annonce un remboursement de droits de douane

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* GM relève ses prévisions de bénéfices pour 2026 de 500 millions de dollars et table sur un remboursement des droits de douane

* Le premier trimestre a été soutenu par de solides ventes de camions et un assouplissement des règles environnementales aux États-Unis

* GM doit faire face à une hausse des coûts des matières premières et de la logistique

(Ajout de graphiques) par Kalea Hall

General Motors GM.N a annoncé mardi une hausse de 22 % de son bénéfice de base au premier trimestre et a relevé ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, soutenu par un marché automobile américain résilient et un remboursement de droits de douane attendu.

Le plus grand constructeur automobile américain en termes de ventes a largement dépassé les estimations de bénéfices des analystes tout en naviguant dans un contexte géopolitique et réglementaire en pleine mutation qui redessine le secteur.

Les droits de douane américains et la hausse des coûts énergétiques liée à l' de guerre avec l'Iran pèsent sur les résultats, même si l'assouplissement des règles américaines en matière de pollution et d'économie de carburant, introduit l'année dernière sous la présidence de Donald Trump, permet d'améliorer les marges.

Les ventes de pick-up, un moteur clé de la rentabilité, sont restées solides malgré la hausse des prix de l'essence.

GM a toutefois averti que l'inflation alimentée par la guerre continuerait à peser sur l'activité.

« La principale chose que nous surveillons est l'évolution du conflit iranien », a déclaré la directeur général Mary Barra, soulignant la hausse des coûts des matières premières et de la logistique. La société a également indiqué avoir détourné des livraisons prévues de 7 500 SUV à destination du Moyen-Orient en raison du conflit.

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL SUPÉRIEUR AUX ATTENTES

GM a annoncé un bénéfice avant intérêts et impôts de 4,3 milliards de dollars, soit 3,70 dollars par action, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 2,62 dollars, selon les données de LSEG. L'action a reculé d'environ 2 % en début de séance.

Le constructeur automobile de Detroit a relevé ses prévisions de bénéfices pour 2026 de 500 millions de dollars, un montant correspondant à celui qu'il espère récupérer grâce aux remboursements liés à une décision de la Cour suprême des États-Unis qui a annulé certains des droits de douane imposés par l'administration Trump. Il table désormais sur un bénéfice de base annuel compris entre 13,5 et 15,5 milliards de dollars.

Il estime toujours que les droits de douane américains réduiront ses bénéfices de 2,5 à 3,5 milliards de dollars cette année, un chiffre revu à la baisse par rapport à une estimation antérieure de 3 à 4 milliards de dollars en raison du remboursement attendu.

Les perspectives de bénéfices en hausse de GM interviennent malgré une augmentation des coûts. Le groupe s'attend désormais à ce que l'inflation des matières premières, des puces informatiques et de la logistique réduise ses bénéfices de 1,5 à 2 milliards de dollars cette année, soit environ 500 millions de dollars de plus que ce qu'il avait estimé à la fin de l'année dernière.

DES VENTES EN BAISSE MAIS DES MARGES EN HAUSSE

Le bénéfice net trimestriel a reculé de 6 % par rapport à l'année précédente, s'établissant à 2,6 milliards de dollars, principalement en raison d'une charge de 1,1 milliard de dollars destinée à régler les réclamations des fournisseurs liées au ralentissement des programmes de véhicules électriques. Le chiffre d'affaires de 43,6 milliards de dollars a baissé de moins de 1 %.

Les consommateurs américains ont continué à acheter des voitures malgré l'incertitude économique liée aux droits de douane, à la hausse des prix de l'essence et à un marché de l'emploi instable.

« Nous n'avons constaté aucun changement significatif de la demande ou de la composition des ventes jusqu'à présent », a déclaré le directeur financier Paul Jacobson lors d'une conférence téléphonique sur les résultats.

Ryan Brinkman, analyste chez JPMorgan, a déclaré que GM méritait d'être félicité pour avoir relevé ses prévisions de bénéfices malgré « une incertitude et une volatilité importantes ».

En Amérique du Nord, principale source de revenus de GM, sa marge bénéficiaire s'est améliorée, passant de 8,8 % l'année précédente à 10,1 %, malgré une baisse des livraisons de véhicules aux concessionnaires et un recul de 10 % des ventes au premier trimestre.

Cette baisse des ventes s'explique en partie par une comparaison difficile avec le premier trimestre 2025, lorsque les acheteurs américains s'étaient rués sur les véhicules neufs avant les hausses de prix liées aux droits de douane.

Les ventes de pick-up sont restées solides même si les prix de l'essence aux États-Unis ont dépassé les 4 dollars le gallon en mars. M. Jacobson a déclaré à CNBC que la fréquentation des concessions était restée stable en mars et avril.

GM a déclaré que les économies réalisées grâce à l'assouplissement des règles américaines sur les émissions d'échappement, à la baisse des frais de garantie et à une tarification plus ferme ont contribué à compenser la baisse des ventes. Le prix de vente moyen de ses véhicules aux États-Unis a augmenté d'environ 3 % pour atteindre 52 000 dollars au cours du trimestre.

Le repli de son activité de véhicules électriques a également amélioré les résultats de plusieurs centaines de millions de dollars, ces véhicules restant déficitaires. GM prévoit une augmentation de 1 milliard de dollars cette année grâce à la réduction des pertes liées aux véhicules électriques.

En Chine, où GM est en pleine restructuration, le constructeur automobile a déclaré un résultat sur les participations de 165 millions de dollars, contre 45 millions il y a un an. Ses activités internationales hors Chine ont enregistré un bénéfice de base de 123 millions de dollars, contre 30 millions auparavant.

À l'instar de nombreux concurrents, GM a réduit sa production de véhicules électriques face à une demande en baisse suite aux politiques américaines favorables aux énergies fossiles introduites l'année dernière. Les ventes de véhicules électriques ont chuté de 43 % au cours des trois derniers mois de l'année dernière.

Outre la charge du premier trimestre, GM a comptabilisé 7,6 milliards de dollars de dépréciations sur ses programmes de véhicules électriques l'année dernière.