GM: retrait de 17% du BPA au 2e trimestre

(Zonebourse.com) - General Motors (GM) fait part d'un BPA ajusté en retrait de 17,3% à 2,53 dollars, un niveau dépassant toutefois le consensus de marché, et d'un EBIT ajusté en baisse de 31,6% à 3,04 milliards de dollars, soit une marge dégradée de 2,9 points à 6,4%.



A un peu plus de 47,1 milliards de dollars, les revenus du constructeur automobile -détenteur des marques Buick, Cadillac, Chevrolet et GMC- se sont tassés de 1,8%, pour des livraisons en recul de près de 7% à 974.000 véhicules.



'Outre notre solide performance opérationnelle sous-jacente, nous positionnons GM pour un avenir rentable à long terme en nous adaptant aux nouvelles politiques commerciales et fiscales et à l'évolution rapide du paysage technologique', affirme sa CEO Marry Barra.



Pour l'ensemble de 2025, le groupe de Detroit confirme tabler sur un BPA ajusté entre 8,25 et 10 dollars, un EBIT ajusté entre 10 et 12,5 milliards de dollars, ainsi qu'un free cash-flow automobile ajusté entre 7,5 et 10 milliards.





