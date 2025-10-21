 Aller au contenu principal
GM relève ses prévisions 2025 avec de l'amélioration des perspectives douanières
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 14:54

Logo de GM au sommet du siège de l'entreprise

Logo de GM au sommet du siège de l'entreprise

General Motors a relevé mardi ses prévisions financières annuelles et légèrement revu à la baisse l'impact attendu des droits de douane, le constructeur automobile évoluant désormais dans un environnement commercial plus stable, tout en affrontant un marché des véhicules électriques dynamique et à de nouveaux défis dans la chaîne d’approvisionnement.

Le groupe de Détroit prévoit désormais un Ebit ajusté compris entre 12,0 et 13,0 milliards de dollars (10,29 et 11,15 milliards d'euros), contre une précédente estimation de 10,0 à 12,5 milliards.

GM a déclaré que les droits de douane auront un impact moindre que prévu sur son résultat net, ramenant celui-ci à une fourchette actualisée de 3,5 à 4,5 milliards de dollars, contre 4 à 5 milliards précédemment.

Le titre a augmenté de 6% dans les échanges avant Bourse.

Le bénéfice par action ajusté de GM pour le trimestre a chuté à 2,80 dollars, dépassant toutefois les attentes des analystes, qui tablaient sur 2,31 dollars selon les données LSEG.

Au début du mois, le géant de l'automobile a enregistré une charge de 1,6 milliard de dollars liée à la réorientation de ses projets de VE. Fin septembre, un crédit d’impôt de 7.500 dollars pour les modèles à batterie a été supprimé, tandis que la réglementation sur les émissions de véhicules a été encore assouplie.

Dans une lettre adressée aux actionnaires, Mary Barra, directrice générale de GM, a déclaré qu'elle s'attendait à ce que l'entreprise doive supporter à l'avenir des charges liées aux VE.

"En agissant rapidement et de manière décisive pour remédier à la surcapacité, nous prévoyons de réduire les pertes liées aux VE en 2026 et au-delà", a-t-elle déclaré.

Le chiffre d’affaires du trimestre clos en septembre a légèrement reculé par rapport à l’an dernier, pour atteindre 48,6 milliards de dollars.

(Nathan Gomes et Nora Eckert, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

