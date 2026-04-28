GM relève sa prévision de bénéfice annuel, dynamisme du marché américain

par Kalea Hall

General Motors GM.N a fait état mardi d'une hausse de 22% de son bénéfice au premier trimestre à la faveur d'une bonne tenue du marché automobile américain et dit relever ses prévisions de profits pour 2026 dans l'optique d'un remboursement attendu de droits de douane.

Dans des échanges d'avant-Bourse, le titre du constructeur automobile de Detroit progressait de 3,5%.

GM a annoncé un bénéfice trimestriel avant intérêts et impôts de 4,3 milliards de dollars, soit 3,70 dollars par action. Les analystes tablaient sur 2,62 dollars par action, selon les données LSEG.

Pour 2026, GM a relevé de 500 millions de dollars sa prévision de bénéfice, soit le montant que le groupe espère récupérer en remboursements à la suite de l'annulation par la Cour suprême des États-Unis de certains des droits de douane imposés par l'administration de Donald Trump.

Le constructeur table désormais sur un bénéfice annuel avant intérêts et impôts compris entre 13,5 milliards et 15,5 milliards de dollars.

Au premier trimestre, le bénéfice net a reculé de 6% sur un an, à 2,6 milliards de dollars, pénalisé principalement par une charge de 1,1 milliard de dollars destinée à faire face aux réclamations des fournisseurs dues au ralentissement du programme de véhicules électriques.

En Amérique du Nord, principale source de revenus de GM, la marge bénéficiaire s'est améliorée à 10,1% contre 8,8% un an plus tôt, malgré une baisse de 10% des ventes au premier trimestre.

Cette baisse des ventes s'explique en partie par une base de comparaison difficile avec le premier trimestre 2025, lorsque les clients américains s'étaient rués sur les véhicules neufs pour devancer les hausses de prix liées aux droits de douane.

(Kalea Hall à Détroit et Nathan Gomes à Bangalore, version française Blandine Hénault, édité par Benoit Van Overstraeten)