GM réduit la production et retarde les travaux dans ses principales usines de véhicules électriques, invoquant la faiblesse de la demande

GM va réduire temporairement la production de deux SUV Cadillac EV

L'entreprise retarde également la mise en place d'une deuxième équipe dans l'usine qui produira la Chevy Bolt EV

Les constructeurs automobiles réduisent leur production de véhicules électriques en raison des changements de réglementation aux États-Unis

General Motors GM.N réduit la production dans l'une de ses principales usines de véhicules électriques, le dernier constructeur automobile à se retirer des véhicules électriques alors que l'administration du président américain Donald Trump supprime le soutien fédéral aux voitures vertes.

GM va arrêter la production de deux SUV Cadillac électriques dans son usine d'assemblage de Spring Hill, dans le Tennessee, au cours du mois de décembre, selon une personne au fait du dossier et des communications aux employés de GM consultées par Reuters.

L'usine produit le Cadillac Lyriq - un succès relatif et l'un des véhicules électriques les plus vendus de GM - et le Vistiq, un SUV électrique plus grand.

GM prévoit également de réduire considérablement la production de ces véhicules au cours des cinq premiers mois de l'année prochaine en licenciant temporairement l'une de ses deux équipes de travailleurs, selon les sources. L'entreprise fermera également ses usines pendant une semaine en octobre et en novembre.

Le constructeur automobile prévoit également de retarder indéfiniment le démarrage d'une deuxième équipe dans une usine d'assemblage près de Kansas City, qui devrait encore commencer la production de la Chevy Bolt EV plus tard dans l'année, a déclaré la personne au courant de l'affaire.

Interrogée à ce sujet, l'entreprise a déclaré à Reuters: "General Motors procède à des ajustements stratégiques de la production: "General Motors procède à des ajustements stratégiques de la production pour s'aligner sur le ralentissement attendu de la croissance de l'industrie des véhicules électriques et de la demande des clients en tirant parti de la flexibilité de notre moteur à combustion interne (ICE) et de notre empreinte de fabrication de véhicules électriques."

La loi sur les impôts et les dépenses de l'administration Trump adoptée en juillet a retiré un soutien clé aux véhicules électriques , y compris un crédit d'impôt à la consommation de 7 500 $ qui était en place depuis environ 15 ans. Les dirigeants de l'industrie automobile ont déclaré qu'ils s'attendaient à une période difficile pour les ventes de véhicules électriques après l'expiration de cette subvention le 30 septembre.

"Le crédit d'impôt de 7 500 dollars stimule la demande; sans lui, celle-ci va ralentir", a déclaré Mary Barra, directrice générale de GM, lors d'un événement en décembre 2024.

La législation a également gelé les pénalités que les constructeurs automobiles paient depuis longtemps si les véhicules qu'ils vendent ne respectent pas les normes fédérales en matière d'efficacité énergétique. Selon les analystes, cette mesure devrait inciter les constructeurs automobiles à construire davantage de voitures à essence au détriment des véhicules électriques.

Les ventes de véhicules électriques n'ont pas atteint les prévisions optimistes que les constructeurs automobiles avaient faites il y a quelques années, et la plupart des entreprises continuent de perdre de l'argent avec ces véhicules. Les partisans des voitures vertes affirment qu'un soutien fédéral est nécessaire pour élargir l'adoption de ces véhicules et empêcher les États-Unis de se laisser distancer par la Chine - le leader mondial des véhicules électriques - et l'Europe.

Après avoir été confrontées à des problèmes de fabrication au début de la décennie, les ventes de véhicules électriques de GM ont bondi au cours de l'année écoulée. La société a déclaré que le mois d'août avait été son meilleur mois pour les véhicules électriques, avec 21 000 véhicules alimentés par batterie vendus sur l'ensemble de ses marques.

Néanmoins, les dirigeants ont souligné que la base de production à essence de GM constituait un atout majeur pour les années à venir.

"Alors que nous nous adaptons aux nouvelles réalités du marché des véhicules électriques, la force de notre portefeuille de moteurs à combustion interne continuera à distinguer nos marques du peloton et à nous donner la flexibilité et la rentabilité qui manquent aux entreprises ne produisant que des véhicules électriques", a écrit Duncan Aldred, directeur général de GM pour l'Amérique du Nord, dans un communiqué publié au début de la semaine.