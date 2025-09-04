GM réduit la production de l'une de ses principales usines de véhicules électriques en raison de la faiblesse de la demande

GM va réduire temporairement la production de deux Cadillac EV

L'entreprise retarde également la mise en place d'une deuxième équipe dans l'usine qui produira la Chevrolet Bolt EV

Les constructeurs automobiles réduisent leur production de VE en raison des changements réglementaires aux États-Unis

(Ajout de détails sur les changements de production au paragraphe 5, et de contexte sur les changements de réglementation aux paragraphes 7-8) par Nora Eckert et Kalea Hall

General Motors GM.N réduit la production dans l'une de ses principales usines de véhicules électriques, le dernier constructeur automobile à se retirer des VE alors que l'administration du président américain Donald Trump supprime le soutien fédéral aux voitures vertes.

GM va arrêter la production de deux SUV Cadillac électriques dans son usine d'assemblage de Spring Hill, dans le Tennessee, au cours du mois de décembre, selon une personne au fait du dossier et des communications aux employés de GM consultées par Reuters.

L'usine produit le Cadillac Lyriq - un succès relatif et l'un des véhicules électriques les plus vendus de GM - et le Vistiq, un SUV électrique plus grand. GM prévoit également de réduire considérablement la production de ces véhicules au cours des cinq premiers mois de l'année prochaine en licenciant temporairement l'une de ses deux équipes de travailleurs, selon les sources. Le constructeur automobile prévoit également de retarder indéfiniment le démarrage d'une deuxième équipe dans une usine d'assemblage près de Kansas City, qui devrait encore commencer à produire la Chevy Bolt EV plus tard dans l'année, a déclaré la personne familière avec le sujet.

Interrogée à ce sujet, l'entreprise a déclaré à Reuters: "General Motors procède à des ajustements stratégiques de la production:

"General Motors procède à des ajustements stratégiques de la production en fonction du ralentissement attendu de la croissance de l'industrie des VE et de la demande des clients en tirant parti de notre empreinte flexible de fabrication de moteurs à combustion interne et de VE." La loi sur les impôts et les dépenses de l'administration Trump adoptée en juillet a retiré un soutien clé aux VE , y compris un crédit d'impôt à la consommation de 7 500 $ qui était en place depuis environ 15 ans. Les dirigeants de l'industrie automobile ont déclaré qu'ils s'attendaient à une période difficile pour les ventes de VE après l'expiration de cette subvention le 30 septembre.

"Le crédit d'impôt de 7 500 dollars stimule la demande; sans lui, celle-ci va ralentir", a déclaré Mary Barra, directrice générale de GM, lors d'un événement en décembre 2024.