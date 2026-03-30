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GM progresse grâce à l'annonce d'une augmentation de la production de poids lourds
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 16:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 mars - ** Les actions de General Motors GM.N ont augmenté de près de 1 % à 73,6 $ dans les échanges matinaux

** GM va augmenter la production de ses camions lourds sur le site , citant la forte demande pour ses pick-up les plus puissants, rapporte le Wall Street Journal

** Le constructeur automobile va faire tourner son usine de camions dans le Michigan six jours par semaine, à partir de juin, afin d'augmenter la production

** GM procède à des ajustements stratégiques du calendrier de production de l'usine de Flint afin de s'aligner sur une demande plus forte, déclare l'entreprise à Reuters

** En tenant compte des mouvements de la séance, GM a perdu 9,5 % depuis le début de l'année

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