GM: plus de 442 000 véhicules vendus en Chine au T1 2025 information fournie par Cercle Finance • 04/04/2025 à 16:15









(CercleFinance.com) - General Motors rapporte qu'au premier trimestre 2025, ses ventes et celles de ses coentreprises en Chine ont dépassé 442 000 unités, avec une croissance annuelle positive et une troisième hausse consécutive de part de marché.



Les ventes de véhicules à énergies nouvelles (NEV) ont bondi de 53,2 % par rapport à l'année précédente. GM élargira davantage son portefeuille NEV en 2025, ajoutant des véhicules électriques à autonomie étendue (EREVs), avec une option NEV pour chaque nouveau modèle local.



Le modèle Buick GL8 a consolidé sa position de leader dans le segment des véhicules multi-usages premium avec 24 000 unités vendues, et le modèle GL8 Lu Shang, qui sera lancé en mai, viendra enrichir l'offre.



'Les solides performances du premier trimestre établissent une base solide pour notre croissance durable et rentable en 2025. Nous continuerons à renforcer la compétitivité de nos produits et à explorer de nouvelles opportunités de croissance', a commenté Steve Hill, vice-président senior et président de GM Chine.





