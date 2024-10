Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GM: partenariat dans les cartes de crédit avec Barclays information fournie par Cercle Finance • 14/10/2024 à 15:58









(CercleFinance.com) - General Motors et Barclays ont annoncé lundi la signature d'un accord de partenariat sur le long terme au terme duquel l'établissement bancaire deviendra l'émetteur exclusif des cartes GM Mastercard aux Etats-Unis.



Le premier constructeur automobile américain, qui dit compter des millions de membres depuis le lancement de sa première carte de crédit en 1992, indique que l'accord entrera en vigueur l'été prochain.



Aux Etats-Unis, les titulaires d'une carte GM, qu'ils soient des particuliers ou des entreprises, peuvent accumuler des points sur leur carte et échanger leurs primes GM contre un véhicule neuf admissible des marques Chevrolet, Buick, GMC ou Cadillac.





Valeurs associées GENERAL MOTORS 48,14 USD NYSE +0,56%