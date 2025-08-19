GM: objectif de cours relevé chez Wedbush
information fournie par Cercle Finance 19/08/2025 à 13:47
Selon lui, GM dispose de 'nombreuses stratégies différentes basées sur des options qui devraient l'aider à atténuer l'impact des droits de douane', mentionnant des relocalisations de production et de la planification de coûts ou de logistique.
Le broker juge le groupe 'très préparé à toutes les options sur la table', et le voit 's'embarquer dans un chemin majeur de croissance à venir avec une position de marché dans les véhicules électriques plus forte que ces dernières années'.
'GM dispose aussi d'une myriade de nouveaux modèles devant sortir au cours de six à 12 prochains mois, qui pourraient catalyser la demande des consommateurs à travers sa gamme de produits', poursuit Wedbush.
Valeurs associées
|56,255 USD
|NYSE
|0,00%
