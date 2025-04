GM: le titre plie, UBS n'est plus à l'achat information fournie par Cercle Finance • 10/04/2025 à 15:49









(CercleFinance.com) - Le titre GM recule jeudi matin à la Bourse de New York, pénalisé par la dégradation du conseil d'UBS, passé à 'neutre' contre 'achat' sur le constructeur automobile.



Peu auprès l'ouverture, l'action perd 3% alors que l'indice S&P 500 recule de 1,8%.



Les analystes d'UBS, dont l'objectif de cours est réduit de 64 à 51 dollars, indiquent avoir revu à la baisse leurs estimations de résultats sur le groupe en raison de l'impact de la hausse des droits de douane américains.



Pour 2025, le bureau d'études dit désormais s'attendre à une contraction de 9% des volumes de GM en Amérique du Nord cette année, suivie d'une nouvelle baisse de 4% en 2026.



En termes de coûts, les analystes disent s'attendre à des surtaxes douanières de 25% à 50% sur ses véhicules produits au Mexique et au Canada, ce qui impliquerait une hausse de prix de 4300 dollars pour un véhicule moyen de 35.000 dollars.



Ces éléments conduisent UBS à revoir à la baisse ses prévisions de résultats opérationnel (Ebit) à 12,7 milliards de dollars pour 2025, contre 14,6 milliards jusqu'à présent, et à 10,3 milliards pour 2026 contre 13,1 milliards auparavant.





Valeurs associées GENERAL MOTORS 43,760 USD NYSE -4,27%