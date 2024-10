Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GM: lance PowerBank, un dispositif de stockage d'énergie information fournie par Cercle Finance • 10/10/2024 à 17:21









(CercleFinance.com) - GM fait savoir que sa division Energy a élargi son offre avec le lancement du PowerBank, un produit de stockage d'énergie stationnaire.



Ce dispositif permet aux propriétaires de véhicules électriques (VE) de stocker et transférer l'énergie du réseau, et de s'intégrer à des équipements solaires, indique le constructeur.



PowerBank est disponible en deux capacités (10,6 kWh et 17,7 kWh) et peut alimenter une maison en cas de coupure ou réduire les coûts pendant les périodes de forte demande.



En combinant deux unités, il est possible d'obtenir jusqu'à 35,4 kWh, suffisant pour alimenter une maison moyenne pendant 20 heures.







Valeurs associées GENERAL MOTORS 47,55 USD NYSE +3,31%