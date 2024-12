GM: la filiale Cruise renonce à son projet de 'robotaxi' information fournie par Cercle Finance • 11/12/2024 à 14:42









(CercleFinance.com) - GM a annoncé hier soir que sa filiale de véhicules autonomes Cruise avait décidé de renoncer au développement de 'robotaxi', invoquant la durée et l'ampleur des ressources financières nécessaires à un tel projet et un marché devenu beaucoup plus concurrentiel avec l'arrivée de Tesla.



Dans un communiqué, General Motors explique qu'il entend recentrer sa stratégie dans le domaine sur sa technologie 'Super Cruise' d'aide à la conduite mains libres, qui équipe déjà 20 modèles de sa gamme pour représenter l'équivalent de plus de 10 millions de miles (environ 16 millions de km) parcourues chaque mois.



Dans cette optique, GM explique qu'il compte rapprocher Cruise, qu'il détient à plus de 90%, avec ses propres équipes techniques afin de faire avancer ses programmes en matière de conduite autonome et d'assistance routière.



Le constructeur automobile américain précise qu'il a l'intention de prendre le contrôle total de Cruise, précisant que cette restructuration lui permettra de générer plus d'un milliard de dollars d'économies annuelles, et ce ce dès le début de l'exercice 2025.





Valeurs associées GENERAL MOTORS 51,79 USD NYSE -1,84%