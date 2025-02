GM: hausse du dividende et programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 26/02/2025 à 13:42









(CercleFinance.com) - General Motors (GM) indique que son conseil d'administration a approuvé une hausse de 0,03 dollar par action de son dividende trimestriel, à 0,15 dollar par action, qui entrera en vigueur avec le prochain versement qui devrait être déclaré en avril.



Le constructeur automobile fait aussi part d'une nouvelle autorisation de rachat d'actions pour six milliards de dollars, programme sans date d'expiration et qui pourra être suspendu ou interrompu à tout moment à sa discrétion.



Dans ce cadre, GM a conclu un accord de rachat d'actions accéléré (ASR) pour exécuter deux milliards de dollars sur cette autorisation. Mis en oeuvre par Barclays et JP Morgan, cet ASR devrait prendre fin au deuxième trimestre 2025.





