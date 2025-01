GM fournira des véhicules blindés à l'armée du Qatar

(AOF) - GM fournira via sa division Defense des véhicules blindés Suburban Shield de nouvelle génération aux forces armées du Qatar pour la protection des personnalités. Le Suburban Shield comprend un nouveau système de châssis et de suspension unique, conçu pour satisfaire des exigences de performance et de légèreté accrues. "Le Suburban Shield de nouvelle génération de GM Defense offre aux forces armées du Qatar des performances inégalées grâce aux technologies avancées de GM", a déclaré Steve duMont, président de GM Defense.

