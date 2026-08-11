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GM envisagerait de céder sa coentreprise de batteries dans l'Indiana à Samsung SDI, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 11/08/2026 à 05:17
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

General Motors GM.N prévoit de céder sa moitié d'une coentreprise de 3,5 milliards de dollars dédiée aux batteries pour véhicules électriques, dont la création est prévue dans l'Indiana, à son partenaire Samsung SDI 006400.KS , a rapporté lundi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

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