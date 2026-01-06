GM confirme sa domination sur le marché US avec 6% de ventes en 2025
information fournie par Zonebourse 06/01/2026 à 09:37
General Motors a achevé l'année 2025 en tête des ventes automobiles aux États-Unis, enregistrant une progression de 6% sur l'ensemble de l'année, pour un total de 2,86 millions de véhicules vendus. Le groupe conserve sa suprématie sur le segment des camionnettes grand format pour la sixième année consécutive, les modèles Chevrolet Silverado et GMC Sierra atteignant leur meilleur niveau de ventes combinées en vingt ans.
Sur le marché des véhicules électriques (VE), GM se hisse au deuxième rang des vendeurs du secteur. La performance est portée par la croissance des quatre marques du groupe, notamment GMC qui établit un record historique et Cadillac qui signe son meilleur résultat en dix ans.
Bien que les ventes du quatrième trimestre aient reculé de 7%, "la demande pour nos marques et nos produits est forte à tous les niveaux de prix", a assuré Duncan Aldred, vice-président senior de GM. Le groupe a par ailleurs écoulé près de 700 000 véhicules à moins de 30 000 dollars tout en maintenant des mesures d'incitation à la vente inférieures à la moyenne du marché.
Le titre GM a progressé de 2,5% à New York lundi.
