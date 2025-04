GM: BPA ajusté en hausse de 6,1% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 14:31









(CercleFinance.com) - General Motors (GM) a publié un chiffre d'affaires de 44,02 milliards de dollars, au titre du 1er trimestre, en hausse de 2,3 % par rapport à l'année précédente.



Le BPA ajusté ressort à 2,78 dollars (+6,1%), dépassant les attentes du consensus.



Le bénéfice net a toutefois reculé de 6,6 % pour s'établir à 2,8 milliards de dollars, en raison de charges exceptionnelles liées à des restructurations, notamment en Chine et dans la division Cruise. L'EBIT ajusté a quant à lui chuté de 9,8 % à 3,5 milliards de dollars .



Le constructeur fait par ailleurs savoir qu'à la suite des dernières mises à jour concernant la politique commerciale des Etats-Unis, sa directrice générale, Mary Barra, et Paul Jacobson, directeur financier de GM, organiseront le 1er mai une conférence téléphonique pour discuter de ces résultats et des prévisions actualisées de GM pour l'année 2025.



GM rappelle que ses prévisions financières initiales pour l'année 2025 ne tiennent pas compte de l'impact potentiel des droits de douane.







