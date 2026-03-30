GM ajoute un sixième jour à l'usine du Michigan pour augmenter la production de pick-up lourds

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(Refonte du paragraphe 1, ajout de détails aux paragraphes 2, 4 et 8)

General Motors GM.N va augmenter la production de ses poids lourds dans le Michigan pour répondre à la forte demande de pick-up à essence malgré la hausse des prix du carburant.

L'usine de Flint Assembly fonctionnera six jours par semaine, contre cinq auparavant, à partir du mois de juin.

GM a déclaré à Reuters qu'il procédait à des ajustements stratégiques du calendrier de production de l'usine de Flint afin de s'aligner sur une demande plus forte.

L'année dernière, le constructeur automobile de Detroit a vendu environ 320 000 pick-up lourds Silverado et Sierra aux États-Unis.

Cette relance intervient à un moment où les prix des carburants ont considérablement augmenté à la suite du conflit au Moyen-Orient et où les prix des véhicules avoisinent les 50 000 dollars.

GM, comme d'autres constructeurs automobiles mondiaux, a également augmenté sa production aux États-Unis pour éviter d'être touché par les droits de douane.

L'usine de Flint Assembly dans le Michigan, qui a ouvert ses portes en 1947, est l'une des principales usines de camions de GM et fabrique ses très rentables pick-up lourds Silverado et Sierra.

Le mois dernier, le directeur financier de GM, Paul Jacobson, a également déclaré que l'entreprise n'avait pas constaté de changement significatif dans les ventes à la suite de l'augmentation du prix de l'essence consécutive à la guerre en Iran .