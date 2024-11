Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GM: 2e vendeur de véhicules électriques aux USA au T3 information fournie par Cercle Finance • 04/11/2024 à 14:31









(CercleFinance.com) - General Motors (GM) annonce avoir franchi un cap important en octobre 2024, avec plus de 300 000 véhicules électriques (VE) vendus aux États-Unis depuis 2016, et plus de 370 000 en Amérique du Nord.



GM est désormais le deuxième vendeur de VE aux États-Unis au troisième trimestre 2024, avec un record de plus de 32 000 VE livrés, représentant une augmentation de 46 % par rapport au trimestre précédent et de 60 % par rapport à l'année précédente.



'Nous facilitons la transition vers ces véhicules pour un plus grand nombre d'Américains en élargissant l'accès à la recharge publique et en installant de nouvelles bornes de recharge dans des lieux pratiques à travers le pays', assure GM.



Enfin, la société annonce également de nouveaux modèles de VE à venir, tels que les Cadillac OPTIQ et ESCALADE IQ.







Valeurs associées GENERAL MOTORS 50,98 USD NYSE 0,00%