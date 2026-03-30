Glomar et l'entreprise australienne Cobalt Blue prévoient une usine de traitement des minerais en eau profonde aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'installation traiterait initialement 200 000 tonnes métriques par an

* L'objectif est d'être opérationnel avant que Donald Trump ne quitte ses fonctions

* Les entreprises refusent de dire si elles sont en pourparlers de financement avec le gouvernement américain

* Les fonds marins sont considérés comme une source de minerais; ils suscitent des préoccupations environnementales

(Ajout du mouvement des cours de l'action de Cobalt Blue au paragraphe 6) par Ernest Scheyder et Melanie Burton

La société minière Glomar Minerals et la société australienne Cobalt Blue Holdings COB.AX ont déclaré lundi qu'elles prévoyaient de construire une raffinerie aux États-Unis pour traiter les minéraux critiques extraits du fond de l'océan Pacifique d'ici trois ans.

Cette initiative s'inscrit dans un contexte d'intérêt croissant pour l'exploitation des fonds marins de la planète pour les réserves de nickel, de manganèse, de cuivre et d'autres minéraux essentiels utilisés dans la fabrication d'appareils électroniques, d'armes et d'une série de biens de consommation, même si cette pratique a suscité des critiques de la part des défenseurs de l'environnement .

La demande de ces minéraux devrait augmenter dans les années à venir , ce qui incite Washington, Tokyo et d'autres gouvernements à rechercher des sources d'approvisionnement nouvelles et alternatives pour contrer la domination de Pékin dans l'industrie des minéraux.

Glomar et Cobalt Blue prévoient de choisir un site américain d'ici juin pour la raffinerie et de lancer la production commerciale avant la fin du mandat du président Donald Trump en 2029.

Pour ce faire, les partenaires devront obtenir le financement de l'installation, qui devrait coûter moins de 500 millions de dollars et traiter dans un premier temps 200 000 tonnes métriques par an, avec un potentiel d'expansion.

Les actions de Cobalt Blue, société basée à North Sydney (Australie), ont augmenté de près de 7 % lundi matin à la Bourse d'Australie.

Les entreprises ont refusé de discuter des conditions commerciales de leur partenariat et de préciser si elles étaient en pourparlers avec le gouvernement américain en vue d'un financement. Aucun client n'a encore signé de contrat d'approvisionnement.

"Les minéraux sous-marins changent la donne et redéfinissent la dépendance des États-Unis à l'égard des minéraux essentiels, de la même manière que le pétrole et le gaz de schiste ont remodelé la géopolitique mondiale de l'énergie", a déclaré Robbie Diamond, président exécutif de Glomar, à l'agence Reuters. L'entreprise rivale The Metals Company TMC.N a déclaré la semaine dernière qu'elle était en pourparlers pour louer un terrain au Texas pour sa propre raffinerie, qui devrait produire 12 millions de tonnes métriques par an. Les responsables de l'entreprise ont toutefois précisé que ce projet dépendrait du financement de l'administration Trump.

LA TECHNOLOGIE POURRAIT DONNER UN COUP DE FOUET À L'INDUSTRIE Cobalt Blue, qui développe une mine et une raffinerie de cobalt en Australie, fournira sa technologie pour séparer au moins cinq minéraux des nodules polymétalliques .

Si l'exploitation des nodules des fonds marins pose des problèmes techniques et d'ingénierie, le traitement de ces nodules est également difficile et aucune raffinerie commerciale de nodules n'est en activité. Les deux entreprises parient essentiellement sur le fait que la technologie de Cobalt Blue peut aider à lancer une nouvelle industrie.

"Les nodules polymétalliques offrent la possibilité de fournir plusieurs minéraux essentiels à partir d'un seul flux de ressources", a déclaré Andrew Tong, directeur général de Cobalt Blue.

Fondée en 2025, Glomar contrôle des baux d'exploration dans la zone Clarion-Clipperton du Pacifique, auparavant détenus en partie par le géant de l'aérospatiale Lockheed Martin LMT.N . Glomar "cherche à élargir sa base de ressources", a déclaré Diamond, tout en refusant de fournir des détails.

TENSIONS INTERNATIONALES Les projets de raffinage interviennent dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes autour de l'exploitation minière en eaux profondes. En janvier, Donald Trump a déclaré qu'il accélérerait l'obtention des permis pour les entreprises souhaitant exploiter des mines dans les eaux internationales.

L'Autorité internationale des fonds marins - créée par la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, que les États-Unis n'ont pas ratifiée - envisage depuis des années des normes d'exploitation minière, mais n'est pas parvenue à les formaliser lors de sa réunion au début du mois. La décision prise par Donald Trump en janvier vise à contourner l'ISA. The Metals Company a demandé à Donald Trump de délivrer son propre permis international. Glomar a refusé de dire si elle avait demandé la même chose à l'administration Trump, bien qu'elle n'ait pas encore formulé de demande officielle en ce sens.