GlobalWafers prépare la deuxième phase d'expansion de son usine du Texas, selon sa présidente
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 08:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur l'investissement au Texas)

Le fabricant taïwanais de tranches de silicium GlobalWafers 6488.TWO prépare la phase 2 de l'expansion de son usine dans l'État américain du Texas, sous réserve d'engagements de la part de ses clients, a déclaré mercredi à la presse la présidente Doris Hsu.

En mai de l'année dernière, GlobalWafers a déclaré qu'elle investirait 4 milliards de dollars supplémentaires aux États-Unis pour répondre à la demande croissante de ses clients, après avoir ouvert une nouvelle usine de fabrication de plaquettes de 3,5 milliards de dollars au Texas.

L'usine existante, la plus avancée des installations de fabrication de tranches de silicium entièrement intégrées de 300 mm (12 pouces), est la première de ce type construite aux États-Unis depuis plus de vingt ans et est actuellement le seul site de fabrication de tranches de silicium de pointe dans le pays.

L'entreprise possède 18 sites de production et d'exploitation dans neuf pays. Aux États-Unis, elle possède des installations de fabrication au Texas et dans le Missouri.

Les plaquettes de silicium sont des composants essentiels dans la fabrication des puces et les plaquettes de plus grande taille sont largement utilisées dans la production de puces avancées car elles permettent de produire plus de puces par plaquette, ce qui accroît les économies.

