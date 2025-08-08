GlobalWafers a reçu 200 millions de dollars au titre de la loi CHIPS pour des projets américains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Wen-Yee Lee

La société taïwanaise Sino-American Silicon Products 5483.TWO a déclaré vendredi que sa filiale GlobalWafers 6488.TWO avait reçu en juin un peu plus de 200 millions de dollars au titre de la loi américaine CHIPS, soit environ la moitié d'une subvention que le principal fournisseur de tranches de silicium avait obtenue l'année dernière.

Le financement faisait partie d'une subvention de 406 millions de dollars annoncée en décembre dernier par l'ancienne administration Biden pour les projets de l'entreprise au Texas et au Missouri visant à accroître considérablement la production de plaquettes de silicium aux États-Unis.

L'administration du président Donald Trump avait laissé planer le doute quant à l'octroi de ces subventions, affirmant qu'elle était en train de renégocier certaines subventions au titre du CHIPS Act. Le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick , a déclaré en juin qu'il était possible que certaines subventions soient supprimées.

GlobalWafers a déclaré en mai que la subvention globale devait être déboursée par étapes lorsque des jalons spécifiques seraient atteints. Le même mois, l'entreprise a ouvert sa nouvelle usine de fabrication de plaquettes de 3,5 milliards de dollars à Sherman, au Texas, un projet annoncé en 2022.

Dans le cadre de l'annonce faite par Apple AAPL.O mercredi d'un investissement supplémentaire de 100 milliards de dollars américains, GlobalWafers a déclaré qu'elle s'associerait au fabricant de l'iPhone pour fournir des plaquettes de silicium de 300 mm à partir de son usine texane.

Doris Hsu, présidente de Sino-American Silicon Products et de GlobalWafers, a déclaré lors d'une conférence téléphonique sur les résultats que ce partenariat aiderait l'entreprise à se préparer à la demande du marché intérieur américain.

"Si la demande américaine continue de croître, nous n'excluons pas d'accélérer () la prochaine phase d'expansion", a-t-elle déclaré.