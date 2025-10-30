Globalstar suscite l'intérêt de SpaceX dans le cadre du processus de vente, selon Bloomberg News

Globalstar GSAT.O étudie une vente potentielle et a eu des discussions préliminaires avec SpaceX d'Elon Musk parmi d'autres acheteurs potentiels, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des personnes familières avec le sujet

Les actions de la société, qui fabrique des satellites en orbite basse (LEO) , ont grimpé de 24 % dans les échanges de l'après-midi.

SpaceX est l'une des parties avec lesquelles la société discute, mais d'autres soumissionnaires pourraient encore se manifester, selon Bloomberg News.

Globalstar travaille avec une banque d'investissement pour l'aider dans le processus de vente, a rapporté Bloomberg. Globalstar n'a pas encore pris de décision définitive quant à la poursuite de la vente et pourrait choisir de rester indépendante.

Apple AAPL.O pourrait avoir son mot à dire sur l'avenir de Globalstar, selon le rapport.

L'année dernière, Apple a investi jusqu'à 1,5 milliard de dollars dans Globalstar pour financer l'expansion de ses services de communication iPhone. Globalstar avait également déclaré qu'elle allouerait 85 % de la capacité de son réseau à Apple.

Globalstar, SpaceX et Apple n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

The Information avait précédemment rapporté que le président de Globalstar, James Monroe, avait parlé à des associés de la possibilité de vendre la société pour plus de 10 milliards de dollars.