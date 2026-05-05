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GlobalFoundries prévoit un deuxième trimestre prometteur grâce à la demande en centres de données
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 13:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de puces spécialisées GlobalFoundries GFS.O a annoncé mardi un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieur aux prévisions de Wall Street, grâce à l'accélération du déploiement des centres de données à l'échelle mondiale.

L'action de la société a progressé de 6% en pré-ouverture.

* La société a tiré profit de sa spécialisation dans des niches telles que les puces radiofréquences et la photonique sur silicium — un domaine en pleine expansion utilisé dans les centres de données d'intelligence artificielle et les ordinateurs quantiques.

* GlobalFoundries prévoit un chiffre d'affaires d'environ 1.76 milliard de dollars, à 25 millions de dollars près, pour le trimestre se terminant en juin, contre des estimations de 1.74 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le fabricant de semi-conducteurs basé à Malta, dans l'État de New York, a déclaré un chiffre d'affaires de 1.63 milliard de dollars au premier trimestre, conforme aux attentes.

* “GF a réalisé des progrès significatifs sur les marchés finaux à croissance séculaire où notre technologie différenciée stimule la croissance de nos parts de marché et une création de valeur exceptionnelle”, a déclaré le directeur général Tim Breen.

* La société avait précédemment signalé que la demande liée aux centres de données figurait actuellement parmi les segments les plus tendus du marché des semi-conducteurs, avec une forte visibilité s'étendant bien au-delà des cycles habituels.

* Sur une base ajustée, GlobalFoundries table sur un bénéfice par action de 43 cents, plus ou moins 5 cents, tandis que les analystes s'attendent à 40 cents.

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