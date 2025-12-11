GlobalFoundries nomme Sam Franklin directeur financier après une période d'intérim

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

GlobalFoundries GFS.O a nommé mercredi Sam Franklin au poste de directeur financier, succédant ainsi à David Reeder, qui a quitté ses fonctions en début d'année.

M. Franklin, directeur financier par intérim depuis le mois d'octobre, occupait auparavant le poste de vice-président senior des finances et opérations commerciales et des relations avec les investisseurs chez GlobalFoundries.

Avant de rejoindre GlobalFoundries en 2022, M. Franklin a occupé des postes de direction financière chez Mubadala Investment Company, MUFG Bank et Barclays.

Le leadership de Franklin aidera l'entreprise à "capitaliser sur les opportunités significatives à venir" alors que la demande de semi-conducteurs s'accélère avec l'essor de l'intelligence artificielle, a déclaré le directeur général Tim Breen.

GlobalFoundries a investi dans des technologies différenciées pour prendre en charge les charges de travail d'IA des centres de données.

GlobalFoundries, l'une des rares grandes fonderies disposant d'une capacité significative en dehors de la Chine et de Taïwan, fabrique des puces pour des entreprises telles qu'Advanced Micro Devices AMD.O , Qualcomm QCOM.O et NXP Semiconductors

NXPI.O . Elle possède des usines de fabrication de puces en Allemagne, à Singapour, dans l'État de New York et dans le Vermont.

Le mois dernier, la société avait prévu un chiffre d'affaires de 1,80 milliard de dollars pour le quatrième trimestre, plus ou moins 25 millions de dollars, soit un peu plus que les estimations de 1,79 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.