GlobalFoundries intente des actions en contrefaçon de brevet contre Tower Semiconductor

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(Ajoute une demande de commentaire à Tower Semiconductor au paragraphe 3) par Stephen Nellis

GlobalFoundries GFS.O a annoncé jeudi avoir intenté un procès à son rival israélien Tower Semiconductor TSEM.TA , alléguant que Tower Semiconductor avait enfreint 11 brevets de GlobalFoundries relatifs à la fabrication de puces qui entrent dans la composition de téléphones intelligents et d'autres appareils électroniques.

GlobalFoundries a déclaré avoir déposé deux plaintes auprès du tribunal de district américain pour le district occidental du Texas et une auprès de la Commission américaine du commerce international (ITC). Le fabricant de semi-conducteurs basé à Malte, dans l'État de New York, a indiqué que la plainte déposée auprès de l'ITC visait à bloquer l'importation aux États-Unis de puces fabriquées par Tower Semiconductor à l'aide de technologies couvertes par les brevets en cause dans l'affaire.

Tower Semiconductor n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Alors que les grands fabricants de puces tels que Taiwan Semiconductor Manufacturing Co et Intel se concentrent sur la fabrication des puces informatiques les plus rapides et les plus petites, GlobalFoundries et Tower Semiconductor sont des fabricants de puces spécialisées qui se concentrent sur des niches telles que les puces à radiofréquence et la photonique du silicium. L'année dernière, GlobalFoundries a déclaré qu'elle prévoyait de dépenser 16 milliards de dollars pour agrandir ses installations dans le Vermont et à New York , en mettant l'accent sur la recherche et le développement.