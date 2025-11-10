 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 070,49
+1,51%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

GlobalFoundries en hausse après un accord de licence technologique avec TSMC
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 16:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 novembre - ** Les actions du fabricant de puces GlobalFoundries GFS.O augmentent de 2,3 % à 34,86 $

** Co conclut un accord avec TSMC 2330.TW pour sa technologie 650V et 80V au nitrure de gallium (GaN) afin d'accélérer son entrée dans la nouvelle génération de produits GaN.

** Co a l'intention d'utiliser les produits GaN pour les applications d'alimentation des centres de données, de l'industrie et de l'automobile et de fournir une capacité GaN basée aux États-Unis à une clientèle mondiale

** Selon l'accord, le développement est prévu pour le début de l'année 2026 et la production plus tard dans l'année

** 11 courtiers sur 22 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 10 à "conserver" et un à "vendre"; leur prévision médiane est de 40 $ - LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, l'action a baissé de 18,9 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

GLOBALFOUNDRIES
34,5550 USD NASDAQ +1,39%
TAIWAN SEMICON
17,2402 USD OTCBB 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank