GlobalFoundries en hausse après un accord de licence technologique avec TSMC

10 novembre - ** Les actions du fabricant de puces GlobalFoundries GFS.O augmentent de 2,3 % à 34,86 $

** Co conclut un accord avec TSMC 2330.TW pour sa technologie 650V et 80V au nitrure de gallium (GaN) afin d'accélérer son entrée dans la nouvelle génération de produits GaN.

** Co a l'intention d'utiliser les produits GaN pour les applications d'alimentation des centres de données, de l'industrie et de l'automobile et de fournir une capacité GaN basée aux États-Unis à une clientèle mondiale

** Selon l'accord, le développement est prévu pour le début de l'année 2026 et la production plus tard dans l'année

** 11 courtiers sur 22 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 10 à "conserver" et un à "vendre"; leur prévision médiane est de 40 $ - LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, l'action a baissé de 18,9 % depuis le début de l'année