 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 830,04
+0,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

GlobalFoundries en hausse après la publication d'un rapport sur la nouvelle règle de production de puces aux États-Unis
information fournie par Reuters 26/09/2025 à 11:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 septembre - ** Les actions du fabricant de puces GlobalFoundries GFS.O augmentent de 8 % à 35,48 $ avant le marché.

** Le WSJ rapporte que l'administration Trump prévoit une taxe sur les entreprises de puces qui ne maintiennent pas leur objectif de production.

** L'administration fournira un crédit aux entreprises qui s'engagent à fabriquer des puces au niveau national et autorisera l'importation sans droits de douane jusqu'à ce que le plan soit achevé, selon le rapport du WSJ.

** Reuters n'a pas pu confirmer l'information.

** GFS, troisième fonderie mondiale, exploite une installation de fabrication de semi-conducteurs à la pointe de la technologie à New York.

** 11 des 21 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 10 comme "conservée"; le prix médian est de 40 $ - données compilées par LSEG.

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 23,5 % depuis le début de l'année.

Valeurs associées

GLOBALFOUNDRIES
32,8400 USD NASDAQ -0,94%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank