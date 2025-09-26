GlobalFoundries en hausse après la publication d'un rapport sur la nouvelle règle de production de puces aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 septembre - ** Les actions du fabricant de puces GlobalFoundries GFS.O augmentent de 8 % à 35,48 $ avant le marché.

** Le WSJ rapporte que l'administration Trump prévoit une taxe sur les entreprises de puces qui ne maintiennent pas leur objectif de production.

** L'administration fournira un crédit aux entreprises qui s'engagent à fabriquer des puces au niveau national et autorisera l'importation sans droits de douane jusqu'à ce que le plan soit achevé, selon le rapport du WSJ.

** Reuters n'a pas pu confirmer l'information.

** GFS, troisième fonderie mondiale, exploite une installation de fabrication de semi-conducteurs à la pointe de la technologie à New York.

** 11 des 21 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 10 comme "conservée"; le prix médian est de 40 $ - données compilées par LSEG.

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 23,5 % depuis le début de l'année.