GlobalFoundries en baisse ; Mubadala envisage de céder des actions pour 1,91 milliard de dollars, selon Bloomberg News

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26 mai - ** Les actions du fabricant de puces GlobalFoundries GFS.O ont chuté de 6,6% à 84,01 dollars après la clôture

** L'actionnaire majoritaire, Mubadala Investment Company, le fonds souverain d'Abu Dhabi, cherche à lever 1,91 milliard de dollars via une vente en bloc non enregistrée d'actions GFS, selon Bloomberg News

** Le bloc de 22 millions d'actions est proposé à un prix compris entre 86,30 et 86,80 dollars par action et Morgan Stanley s'occupe de l'opération, indique Bloomberg

** La vente d'actions comprend un accord de 60 jours limitant les ventes ultérieures de Mubadala, selon le rapport; les détails de l'opération pourraient encore évoluer

** GFS a bondi de 157,6% depuis le début de l'année