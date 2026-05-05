GlobalFoundries bondit après avoir annoncé des prévisions de chiffre d'affaires solides pour le deuxième trimestre

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5 mai - ** L'action du fabricant de puces GlobalFoundries

GFS.O progresse de 6,5 % à 72,18 $ en pré-ouverture ** GFS prévoit un chiffre d'affaires de 1,76 milliard de dollars pour le deuxième trimestre 2026, avec une fourchette de 25 millions de dollars de plus ou de moins , contre une estimation moyenne des analystes de 1,74 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société indique que son chiffre d'affaires du premier trimestre a augmenté de 3 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 1,63 milliard de dollars

** À la clôture d'hier, GFS affichait une hausse d'environ 94 % depuis le début de l'année