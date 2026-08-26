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Global X étend son ETF phare technologique à l’Europe
information fournie par Agefi Asset Management 26/08/2026 à 08:15
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Global X ETFs a lancé ce jeudi 20 août 2026 le Global X NYSE 100 UCITS ETF (NYSX), une version européenne de son fonds star lancé aux États-Unis en mars dernier. Le produit est coté dès à présent sur le London Stock Exchange et Deutsche Börse Xetra, avec d’autres cotations en Europe attendues dans les prochaines semaines.

Le fonds réplique l’indice NYSE 100, qui rassemble 100 valeurs technologiques et de croissance liées à la tech cotées aux États-Unis, sans se limiter au seul Nasdaq, une approche que Global X présente comme un concurrent direct du Nasdaq 100. Les frais totaux (TER) s'élèvent à 0,09%.

Sur le plan sectoriel, l’indice sous-jacent est dominé par la technologie (66,3%), suivie des médias et communication (15,1%) et de la consommation discrétionnaire (14,3%).

L'Agefi

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