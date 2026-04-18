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Global Medical Response, soutenu par KKR, dépose sa demande d'introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 18/04/2026 à 00:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur le dépôt de la demande d'introduction en bourse aux paragraphes 5 et 8)

Le fournisseur de services médicaux d'urgence Global Medical Response, soutenu par KKR, a déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis vendredi, rejoignant ainsi une file croissante d'entreprises cherchant à exploiter les marchés boursiers à mesure que l'appétit pour le risque s'améliore.

Cette demande intervient alors que les marchés mondiaux frôlent des records, soutenus par l'apaisement des tensions géopolitiques après la décision de l'Iran de rouvrir le détroit d'Ormuz à la suite d'une trêve de dix jours, ce qui a contribué à stabiliser les prix du pétrole et à ranimer la confiance des investisseurs.

Le marché américain des introductions en bourse s'est ralenti au cours des derniers mois, les inquiétudes concernant les perturbations potentielles de l'IA générative et la volatilité liée au conflit au Moyen-Orient ayant tenu les nouveaux émetteurs à l'écart, mais l'activité commence à présent à reprendre.

L'introduction en bourse marquerait une étape clé de la monétisation pour KKR, qui a construit Global Medical Response par le biais d'une série d'acquisitions, notamment Air Medical Group Holdings pour 2,09 milliards de dollars en 2015 et American Medical Response pour 2,4 milliards de dollars en 2017.

Des fonds affiliés à KKR, Ares et HPS devraient acheter des bons de souscription au prix de l'introduction en bourse dans le cadre d'un placement privé simultané.

Global Medical Response fournit des services d'ambulance aérienne et terrestre d'urgence à travers les États-Unis, en exploitant une vaste flotte d'hélicoptères et d'aéronefs à voilure fixe, ainsi que des ambulances terrestres, selon son dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières des États-Unis).

La société s'est concentrée sur l'expansion de son empreinte par la consolidation du secteur fragmenté des services médicaux d'urgence, se positionnant comme l'un des plus grands fournisseurs en Amérique du Nord.

La société basée à Lewisville, au Texas, a déclaré un bénéfice net de 206,2 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 5,74 milliards de dollars pour l'exercice clos en décembre 2025, contre un bénéfice de 20,4 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 5,98 milliards de dollars un an plus tôt.

J.P. Morgan, KKR, BofA Securities, Barclays et Goldman Sachs figurent parmi les preneurs fermes de l'offre.

Global Medical Response a l'intention de coter ses actions à la Bourse de New York sous le symbole "GMRS".

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