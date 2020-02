Global EcoPower reçoit plusieurs labels : - Qualification « Entreprise innovante » par Bpifrance - Certifications « ISO 9001 » et « ISO 14001 »

Global EcoPower (FR0011289198 - ALGEP) annonce avoir obtenu le renouvellement du label « Entreprise innovante » par Bpifrance. Cette qualification offre la possibilité aux Fonds communs de placement pour l'innovation (FCPI) d'investir dans le capital de la société, et aux souscripteurs de profiter des avantages fiscaux correspondants.

Pour obtenir ce label, GEP a fait état de la création de procédés et techniques au caractère innovant et aux perspectives de développement économique reconnus.

Pour rappel, les FCPI ont pour objet de promouvoir le financement en capital-risque des PME innovantes. Ils ont l'obligation d'investir au moins 70% de leur actif dans des PME qui satisfont à des critères d'éligibilité et sont innovantes, à l'image de GEP.

Par ailleurs, GEP a obtenu la certification ISO 9001 dans sa version 2015, témoignant de l'engagement de la société dans l'amélioration continue de ses processus et de ses services afin de garantir la satisfaction de ses clients. Décernée par l'AFNOR, ce label est un gage de rigueur et de performances du système organisationnel et des processus suivis dans le Groupe.