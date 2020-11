Global Eco Power : Résultats annuels 2019

Meyreuil (13), le 29 octobre 2020. Global EcoPower (Euronext Growth - FR0011289198 - ALGEP) publie ses comptes annuels consolidés au titre de l'exercice 2019, marqués par une année chaotique.

Philippe DESTENBERT, nouveau Président-Directeur général, commente :

« L'année 2019 a été extrêmement chaotique pour le groupe Global EcoPower, et a conduit à un changement de gouvernance le 15 Juillet 2020, jour du Conseil d'Administration où les comptes de l'exercice devaient être présentés. Le financement du projet Payra - seul projet actif de GEP - qui devait être obtenu en 2018 n'a été signé qu'en juillet 2019. Ce sont les avances en compte courant et obligations d'actionnaires qui ont permis à la société de survivre et de passer le cap du premier semestre 2019. La filiale Sénergies - GEP Energies, a été mise en redressement judiciaire en septembre 2019, et a été liquidée en octobre 2020. Les filiales « Normandes » en charge du développement de la spiruline ont été mises en liquidation judiciaire en décembre 2019. Les filiales à l'étranger, GEP-EM au Maroc et GEP Hellas en Grèce n'ont réalisé aucun chiffre d'affaires. Compte tenu de cette situation, que je qualifierais « d'inhabituelle », nous avons sollicité des auditeurs externes reconnus pour déterminer la mesure exacte des risques induits et des mesures de protection à engager. Le point majeur pour cet arrêté des comptes est la discordance depuis 2017 entre l'avancement réel du projet Payra, sa valorisation dans les comptes