Global Eco Power : POINT sur le COVID-19

Global EcoPower (FR0011289198 - ALGEP) informe ses actionnaires et ses clients sur les mesures prises pour la protection de son personnel et sur les impacts de la crise sanitaire.

Dans le contexte exceptionnel de la crise sanitaire en cours, la priorité est la santé et la sécurité de nos équipes et de nos partenaires tout en continuant à conduire notre activité sans rupture et à mener nos chantiers en cours avec la meilleure qualité de service possible. C'est la raison pour laquelle l'ensemble des collaborateurs du Groupe GEP reste opérationnel en télétravail.

En ce qui concerne le chantier du Complexe Algo-Solaire de la Vallée de l'Hers :

- L'ensemble des commandes a pu être passé avant la crise sanitaire. En conséquence, les matériels clés pour le chantier sont sécurisés.



- Le chantier a été mis à l'arrêt le 17 mars, soit le lendemain du discours du Président Macron, dans le respect des règles de confinement préconisées. Nous reprendrons les travaux dès lors que le gouvernement l'autorisera et que les différents intervenants français et étrangers pourront travailler en toute sécurité.

Le timing de réalisation des futurs projets n'est pour l'heure pas impacté par la situation sanitaire actuelle.