Global-E augmente après le relèvement de ses prévisions annuelles
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 15:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 novembre - ** Les actions de la société de commerce électronique Global-E GLBE.O sont en hausse de 2,6 % à 37,96 $ avant le marché

** GLBE prévoit un GMV pour l'exercice 25 entre 6,40 et 6,52 milliards de dollars, en hausse par rapport à l'estimation précédente de 6,22 à 6,52 milliards de dollars et au-dessus des estimations de 6,33 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** Co prévoit des recettes pour l'exercice 25 comprises entre 944,1 et 960,1 milliards de dollars, en hausse par rapport à la prévision précédente de 921,5 à 971,5 milliards de dollars et aux estimations de 945,7 milliards de dollars

** GLBE annonce un GMV de 1,51 milliard de dollars pour le troisième trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 1,48 milliard de dollars - données compilées par LSEG

** La société affiche des revenus de 220,8 millions de dollars pour le troisième trimestre, dépassant les attentes de 217,9 millions de dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé d'environ 32% cette année

Valeurs associées

GLOBAL-E ONLINE
35,3400 USD NASDAQ -4,51%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

