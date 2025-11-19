Global-E augmente après le relèvement de ses prévisions annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 novembre - ** Les actions de la société de commerce électronique Global-E GLBE.O sont en hausse de 2,6 % à 37,96 $ avant le marché

** GLBE prévoit un GMV pour l'exercice 25 entre 6,40 et 6,52 milliards de dollars, en hausse par rapport à l'estimation précédente de 6,22 à 6,52 milliards de dollars et au-dessus des estimations de 6,33 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** Co prévoit des recettes pour l'exercice 25 comprises entre 944,1 et 960,1 milliards de dollars, en hausse par rapport à la prévision précédente de 921,5 à 971,5 milliards de dollars et aux estimations de 945,7 milliards de dollars

** GLBE annonce un GMV de 1,51 milliard de dollars pour le troisième trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 1,48 milliard de dollars - données compilées par LSEG

** La société affiche des revenus de 220,8 millions de dollars pour le troisième trimestre, dépassant les attentes de 217,9 millions de dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé d'environ 32% cette année